تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية.. اعرف الخطوات

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه جرى فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية، الخميس 1 يونيو الجاري، وتستمر لمدة 15 يوما، لتنتهي خلال الأسبوع الجاري.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، كالتالي:

- الذهاب إلى الإدارة التابع لها الطالب وتسديد رسوم التظلمات.

- تحدد الإدارة التعليمية الخاصة بالطالب موعد محدد لعمل التظلم.

- يتوجه الطالب في الموعد المحدد له من قبل الإدارة إلى كنترول مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

- يجري الطالب الكشف على ورقة الامتحان في المادة المحددة للتظلم.

- تقوم المديرية بإرسال الأوراق إلى الموجهين المتخصصين، ويجري عمل اللازم.

- يتابع ولي الأمر مع المديرية والإدارة التابعة لها الطالب، للاستعلام عن موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح «شعبان» أنه يوجد رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الدقهلية، وهي 35 جنيها لكل مادة، ويتاح التقديم في كل المواد بشرط دفع الرسوم، والحضور في الميعاد المحدد من قبل الإدارة.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أن التظلمات تستمر في محافظة الدقهلية لمدة 15 يوما، على أن تنتهي في منتصف شهر يونيو الحالي، ويجري حفظ الملاحظات الخاصة بالطلاب وعرضها على الموجهين، وتتيح المديرية نتيجة التظلم بعد الانتهاء من مراجعة الملاحظات داخل المدرس التابع لها الطالب.