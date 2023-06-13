وزير الكهرباء العراقي: سننجح في تشغيل الربط الكهربائي العراقي الأردني خلال شهرين

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إن ملف الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والمجاورة مهم للغاية للعراق، والحكومة العراقية توجهت لتفعيل الربط مع دول الجوار والدول الشقيقة والذي تأخر لسنوات طويلة.

الارتباط العراقي الأردني

وأضاف فاضل، خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «ارتأينا أن نفعل أهم 3 اتفقيات ستخدم العراقيين، والاتفاقية الأولى هي المرحلة الأولى من الربط المصري الأردني العراقي، ابتداء بنقل الطاقة من مصر إلى الأردن إلى العراق، ونحن في طور إنجازها بما يتعلق في الربط بين الأردن والعراق، وخلال شهر أو شهرين سننجح في تشغيل الربط العراقي الأردني، والمرحلة الثانية من هذه الخطة ستكون هناك ارتباط بين الشبكة المصرية والشبكة الأردنية».

وتابع: «واحدة من أهم الملفات هو إنجاح هذا المشروع وسرعة إنجازه لتبادل الطاقة من أي دولة لديها فائض للدولة الأخرى».

الاستفادة من الشركات المصرية

واستطرد: «الجانب العراقي الأردني وصلت نسبة إنجاز المشروع فيه إلى 90% ومتبقي نحو شهرين وسننجح بتشغيل الخط الأولى وهو البنية الأساسية للربط، وحسب معلوماتي فهناك ربط بين مصر والأردن، وسيعمل خلال الفترة الأخيرة على تحسين الربط وإضافة بعض المعدات للخط، وسيكون التشغيل الأولي قريب جدا».

وأكد أن العراق يرغب في الاستفادة من الشركات المصرية: «الاستفادة من الشركات مهم للغاية، ولدينا عدد من كبار الشركات المصرية العاملة بالشبكة أسهمت في تنفيذ محطات قوية، ونسعى لعودة هذه الشركات للعراق ودخول رجال أعمال مصريين للاستثمار بالعراق».