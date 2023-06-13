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صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: انطباع إيجابي للزيارات رفيعة المستوى بين بكين وواشنطن

كتب:

منى صلاح
01:01 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
أعلام الصين والولايات المتحدة

أعلام الصين والولايات المتحدة

قالت الصحفية الصينية «ياي شين هو»، إن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور الصين قريبا، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه ليس لديه أي معلومة بشأن هذا.

ياي شين هو: تأجيل زيارة بلينكن بسبب التوترات بين الصين وأمريكا

وأضافت «ياي شين هو»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري، لبرنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ زيارة بلينكن تأجلت بسبب بعض التواترات بين الصين والولايات المتحدة.

بعض الاختلافات والتوترات بين الجانبين الصيني والأمريكي

وأوضحت أنه يمكن أن نلاحظ أن هناك بعض الاختلافات، وبعض التوترات بين الجانبين الصيني والأمريكي، وكل ذلك طبعا أضر العلاقة بين البلدين، وبالتالي الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، يمكن أن ترسل رسالة إيجابية لتحسين العلاقات.

ولفتت إلى أن الجانب الأمريكي، اتخذ بعض التصرفات الاستفزازية ضد الصين، مثل مرور المدمرات الأمريكية بشكل غير شرعي، من بحر الصين الجنوبي، ورغم ذلك نريد الصين أن تلتزم بتحسين علاقاتها مع الجانب الأمريكي.

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