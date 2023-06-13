حسناء سيف تطرح أغنية «قابلته ياما» في عيد الأضحى

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين عن تجهيزها حاليا لأغنية جديدة بعنوان «قابلته ياما»، والمقرر طرحها في موسم عيد الأضحى، لتنضم إلى ماراثون منافسات أغاني الصيف.

وقالت حسناء سيف الدين لـ«الوطن»، إن أغنيتها الجديدة مختلفة ولها طابع خاص، وتتعاون فيها مع الشاعر محمد جمعة، والملحن عمرو طنطاوي، مضيفة أنها سعيدة بالتعاون مع الأخير كونه ملحن مميز، وسبق وتعاون مع عمرو دياب في كثير من أغانيه، ومنها «عودوني»، و«خد قلبي معاه»، و«مقدرش أنا»، وغيرهم من الأغنيات الناجحة.

أعمال حسناء سيف المقبلة

وأعلنت حسناء سيف الدين عن تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، بحسب قولها.

يُذكر أن «سيف الدين» سبق وطرحت أغنية بصوتها بعنوان «ابن مصر»، وتعاونت فيها مع الشاعر أمل الطائر والملحن هاني فاروق والموزع باسم منير، وتعد أغنية «قابلته ياما» ثاني أغنية لها في مشوارها الفني.