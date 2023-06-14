معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية.. رائدة في تأهيل الكوادر الفنية

تعد جامعة برج العرب التكنولوجية، إحدى الجامعات المصرية الحكومية الرائدة في مجال التعليم العالي التكنولوجي، وإحدى المؤسسات التي شرعت الدولة المصرية في تدشينها خلال السنوات الماضية بهدف إخراج كوادر متميزة من الفنيين المؤهلين لمجالات سوق العمل إقليميا ودوليا بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وبما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية في محافظة الإسكندرية، وهي كالتالي:

- إحدى الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها طبقا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر.

- بدأت العمل الدراسي الأول عام 2022.

- تبلغ مساحتها ما يقارب 10 أفدنة.

- تبلغ تكلفه إنشائها وبنيتها التحتية ما يقرب من 540 مليون جنيه.

- تضم كليتين، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تشمل قسم تكنولوجيا المعلومات وقسم تكنولوجيا السكك الحديدية وقسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وقسم تكنولوجيا الغزل والنسيج وقسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية وقسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وقسم تكنولوجيا مساعد تمريض وقسم تكنولوجيا تركيبات أسنان.

- عدد طلاب 1610 بالفرقة الأولى لعامها الدراسي الأول.

- وقَّعت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون المشترك ومنها برتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب بهدف تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية المتطورة.

- وقَّعت بروتوكول تعاون مع مستشفى السلام الملكي بمدينة برج العرب، ويهدف إلى توفير فرص لتدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة لاكتساب الطلاب الخبرات العملية في التخصصات ذات الصلة بالكلية.

- وقَّعت برتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة ويهدف البرتوكول إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني والاجتماعي المباشر بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومعهد إعداد القادة.