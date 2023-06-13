تفاصيل تفقد محافظ أسيوط ووفد الاتحاد الأوروبي مجمع الصناعات بعرب العوامر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروب لدى مصر، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب، والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان، بتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له عددا من المصانع والهناجر والوحدات الصناعية الموجودة بالمجمع سواء التي بدأ العمل بها بالفعل أو التي تم طرحها للإيجار من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة للمجمع الذي تم إنشائه باستثمارات أكثر من 900 مليون جنيه، وفرص الاستثمار بها، وشروط الحصول عليها وتكلفتها، خاصة وأنه تم طرحها وتسليم 129 وحدة للشباب بأسعار مناسبة لفتح مشروعات وصناعات جديدة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب واستيعاب أيادي عاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما خاصا بالشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو ما يظهر جليا في إنشاء مجمع للصناعات الصغير والمتناهية الصغر متكامل، ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 مترا مربعا و540 مترا مربعا، وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود.

كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى 9 وحدات، على أن تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه، مع توافر كافة المرافق والبنية التحتية بها من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وشبكات طرق واتصالات، فضلاً عن وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين، فضلاً عن مبانٍ إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد ومطاعم وكافيتريات، مضيفا أن فكرة الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص تهدف إلى توفير الجهد والعناء لخدمة المستثمرين خاصة الشباب منهم، لافتاً إلى أهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادي.

كما تفقد المحافظ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي مصنع لإنتاج الصابون بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب، وتابعا عملية ومراحل التصنيع منذ بداية العمل وحتى خروج المنتج النهائي للأسواق، واستمعا إلى شرح توضيحي مفصل عن المصنع وإنتاجه.