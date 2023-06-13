تحسن حالة الطقس في الإسكندرية غدا وتوقف الأمطار

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا تحسن في الأجواء من حيث اعتدال درجات الحرارة ومعدلات ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، بالإضافة إلى غياب الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية اليوم.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية غدا تبلغ 28 درجة مئوية صباحا و20 مساء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من من 1 إلى 1.5 متر.

تحسن حالة الطقس في الإسكندرية غدا

وقد يسمح تحسن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، بإعادة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح شواطئ العجمي بعد قرار غلقها اليوم بسبب ارتفاع الأمواج، لتعود الرايات الخضراء على الشواطئ مرة أخرى، بعد تحسن الأحوال الجوية.

نشاط رياح في طقس الإسكندرية غدا

وتنشط الرياح بسرعة 26 كيلومترا في الساعة على معظم الأنحاء مما يقلل الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة صباحا مع طقس مميز ليلا.