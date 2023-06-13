محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من طقس اليوم: القيادة للضرورة القصوى

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار رعدية على الإسكندرية.

وطالبت المحافظة من المواطنين بعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، كما طالبت بعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة خلال حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية خلال حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق.

ومن جهة أخرى، أوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه كلف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وطالب برصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

أرقام غرف الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

ونشرت أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول، او التواصل على الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.