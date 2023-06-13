عضو النواب الليبي لـ القاهرة الإخبارية: عمل لجنة «6+6» مهم للعملية السياسية

قال الدكتور عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، إنَّ ليبيا تمر بمرحلة حرجة، وعمل لجنة «6+6» المكلفة بوضع قواعد العملية الانتخابية ضروري للعملية السياسية.

نتائج لجنة «6+6»

وفي حديثه لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أوضح «نصية» أنَّ جلسة النواب التي عُقدت صباح اليوم شهدت كثيرا من التحفظات على ما توصلت إليه لجنة «6+6»، مشيرًا إلى أنَّ هناك أطرافًا ليبية أخرى عبَّرت عن مخاوفها من بعض التحفظات أيضًا.

وذكر عضو مجلس النواب الليبي، أنَّ النقاش داخل جلسة اليوم تركز حول تحفظات بعض الأعضاء بشأن بعض المسائل الإجرائية التى تهدف إلى نجاح الانتخابات الرئاسية.

الصراع الدائر بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا

وفي إطار التغيرات الإقليمية والصراع الدائر بين روسيا وأمريكا في أوكرانيا، أكد «نصية» التخوف من نقل الصراع الإقليمي إلى ليبيا في ظل هذه الفوضى، قائلا «نرفض أي صراع إقليمي داخل الأراضي الليبية».

ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستعادة الدولة عن طريق وجود رئيس، ويجرى التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، محذرًا من استمرار انتشار السلاح ووجود حكومتين لأن ذلك لا يكون في صالح ليبيا.