تحرير 14 محضرا و211 تقرير إثبات حالة لمخابز مخالفة بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد، بالاشتراك مع العميد حازم عاطف، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمراكز، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا و211 تقرير إثبات حالة لمخابز مخالفة.

بيع بأزيد من التسعيرة

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم تحرير 12 محضر جنحة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 65 تقرير إثبات حالة لوجود نقص وزن من الرغيف الواحد، وتحرير 52 تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير 49 تقرير إثبات حالة لعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن الخاصة بالمخبز، وتحرير 20 تقرير إثبات حالة لعدم وجود لوحة إعلانية خاصة بالمخبز.

مخابر مخالفة

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات تمكنت أيضا من تحرير 7 تقارير إثبات حالة لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، وتحرير6 تقارير إثبات حالة لعدم احتفاظ المخبز بسجل الزيارات الخاص بالمخبز، و5 تقارير إثبات حالة لتوقف المخبز عن الإنتاج، و3 تقارير إثبات حالة لتصرف 3 مخابز في عدد من شكائر الدقيق المدعم، و3 تقارير إثبات حالة لوجود عدد 3 مخابز مغلقة بالأقفال الحديدية أثناء أوقات العمل الرسمية، وتقرير إثبات حالة لمخبز لعدم احتفاظه بميزان حساس لوزن الخبز عليه، وتحرير جنحة غش تجاري ضد أحد المخابز لاستخدامه ملح سياحات في العجن، وتم تحرير جنحة عدم إعلان عن المقررات التموينية لأحد التجار.