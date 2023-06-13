من الرباط إلى الدوحة للكتاب.. أعمال إيمان الناطور تنتقل عبر الأقطار

تنتقل إصدارات الروائية الفلسطينية إيمان الناطور، عبر المعارض الدولية للكتاب هذه الأيام؛ فبعد مشاركتها في معرض الرباط الدولي للكتاب 2023، تشارك حاليا أعمال الكاتبة الفلسطينية في معرض الدوحة الدولي للكتاب بقطر ، ومن أبرز أعمالها الناطور، وهي وكورونا، التي ترجمت إلى عدة لغات.

وكرمت الأديبة على خلفية هذه الرواية ضمن أفضل شخصية لريادة الأعمال الإنسانية 2020 من رواد العمل الإنساني في جامعة الدول العربية بحضور لفيف عربي وعالمي رفيع المستوى، ونالت على أثرها عدة جوائز وتكريمات عربية ودولية.

ومن بين أعمالها أيضا؛ 3 إصدارات قصصية آخرها رسائل الخريف الضائعة التي تم توقيعها ليلة العاشر من الشهر الحالي بالقاهرة بحضور آدباء ومفكرين ومثقفين مرموقين حيث شاركوها الحفل بنقاش حول المجموعة القصصية التي تدور حول 14 قصة لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاطبت العالم أجمع بقصصهم الإنسانية إذ خاطبت ألمهم.

معرض الدوحة الدولي للكتاب

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 32 من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 تحت عنوان «بالقراءة نرتقي»، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ناشرا من 37 دولة، وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف شرف المعرض، ويستمر المعرض حتى 21 يونيو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.