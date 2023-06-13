موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط.. جار تجهيز المساجد والساحات

يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط، الذي يوافق يوم 28 يونيو من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط

ويأتي موعد صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط في تمام الساعة 6:28 دقيقة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تقام صلاة العيد الكبير 2023 في أسيوط بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة والساحات المجاورة للمساجد الكبرى، وسط استعدادات مكثفة من مديرية الأوقاف بالمحافظة.

استعدادات مديرية أوقاف أسيوط

واستعدت مديرية أوقاف أسيوط للاحتفال بالعيد الكبير 2023 في أسيوط من خلال عقد اجتماعات مكثفة بمديري الإدارات الفرعية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتعقيم المساجد وتطهيرها وفرش الساحات الكبرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين والاستعداد الكامل لاستقبال العيد وعقد غرفة عمليات مركزية بمديرية الاوقاف وربطها بمختلف إدارات الأوقاف بالمراكز لرصد أي شكاوى أو مشكلات تحدث والتدخل لسرعة حلها.