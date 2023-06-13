بوتين: أوكرانيا فقدت 160 دبابة مقابل 54 لروسيا فقط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ أوكرانيا فقدت 160 دبابة مقابل 54 من دباباتنا منذ بدء الهجوم المضاد، مبينًا أن الدول الغربية تريد تقسيم روسيا وتستخدم أوكرانيا كوسيلة مشيرا إلى أنّ بلاده ليست في حاجة لإعلان الأحكام العرفية في روسيا.

قد نضطر لإجراء منطقة عازلة داخل أوكرانيا

وأضاف بوتين، خلال كلمة له مساء اليوم، عرضتها قناة «العربية» الإخبارية، أنّ بلاده ستقوم بتحديث الدفاع الجوي الروسي ليتصدى للطائرات المسيرة الصغيرة، مؤكدا أنّ خسائر أوكرانيا على الجبهة شبه كارثية، مواصلا: «إذا استمرت الهجمات داخل روسيا سنقوم بإنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا، وكان يجب أن نستعد بشكل أفضل للتصدي للهجمات داخل روسيا، كما أن المرتزقة البولنديون الذين يحاربون في أوكرانيا يتكبدون خسائر كبيرة، وأيضا أوكرانيا لم تحقق أي نجاح خلال الهجوم المضاد، ونعمل على حل المشاكل الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا بما فيها إمدادات المياه».

أوكرانيا من قصفت السد المنهار

وواصل بوتين: «أوكرانيا قصفت سد نوفا كاخوفكا بصواريخ هيمارس، الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في 4 يونيو، ونعمل على نزع سلاح أوكرانيا تدريجيا، ونحو 30% من الآليات الغربية التي وصلت لأوكرانيا تم تدميرها، كما أن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاح داخل أراضينا، وقد أُجبرت روسيا على الدفاع عن نفسها، والهجوم الأوكراني المضاد واسع النطاق ويجري من محاور مختلفة».