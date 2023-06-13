آخر أخبار روسيا وأوكرانيا..مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في هجوم صاروخي جديد

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، تتطور أخبار روسيا وأوكرانيا يوميا، إذ أعلنت أوكرانيا صباح اليوم، مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية بمدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا بعد أن شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا مكثفا الليلة الماضية على المدينة.

روسيا وأوكرانيا

وصوح سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، بمدينة كيرفي ريه الأوكرانية، على تطبيق تيليجرام، أن السلطات تجري عمليات إنقاذ المواطنين، في أحد المباني السكنية المكونة من 5 طوابق جراء الهجوم الصاروخي التي شنتها روسيا على أوكرانيا، إذ تسبب في حرق المبنى ومصرع 3 وإصابة 25 شخصا، ووفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية»، تابع «ليساك،»، أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته، قال أولكسندر فيلكول رئيس بلدية مدينة كريفي ريه، إن أزمة روسيا وأوكرانيا نشب عنها فقدان 7 أشخاص على الأقل تحت الأنقاض.

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، شعر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحزن الشديد بعد أن روسيا شنت هجوما صاروخيا في مدينة كريفي ريه مسقط رأسه الذي ولد فيها، قائلا : «الروس يواصلون حربهم فى أوكرانيا على المباني السكنية والمدن والمواطنين الأوكرانيين».

سماع صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا

ويشار إلى أن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، سماع صفارات الإنذار في أنحاء أوكرانيا، محذرا الجميع من غارات جوية محتملة، وأعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أنها دمرت جميع الصواريخ الروسية، التي استهدفت البلاد.

ويذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا اتفقوا على عدم استهداف المدنيين والمواطنين في الأزمة الروسية الأوكرانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل نحو 16 شهرا.