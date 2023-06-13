موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج.. اعرف التفاصيل

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج يترقبه عشرات الآلاف من المواطنين في شتى أنحاء المحافظة، وذلك لاقترابه، إذا يتبقى أيام قليلة على أولى أيام شهر ذي الحجة، تليها وقفة عرفات في التاسع من الشهر.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج

ويحين موعد صلاة العيد الكبير 2023 في سوهاج يوم الأربعاء الموافق 28 من هذا الشهر الجاري في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وذلك بحسب ما تم إعلانه من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المحافظات

وجاءت موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المحافظات بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في المحافظات كالتالي:

- محافظة القاهرة: 6:21 صباحًا.

- محافظة الجيزة: 6:22 صباحًا.

- محافظة الإسكندرية: 6:24 صباحًا.

- محافظة بورسعيد: 6:14 صباحًا.

- محافظة العريش: 6:08 صباحًا.

- محافظة السويس: 6:16 صباحًا.

- الطور: 6:16 صباحًا.

- سانت كاترين: 6:14 صباحًا.

- طابا: 6:08 صباحًا.

- دمنهور: 6:22 صباحًا.

- شرم الشيخ: 6:14 صباحًا.

- طنطا: 6:20 صباحًا.

- المنصورة: 6:18 صباحًا.

- الزقازيق: 6:19 صباحًا.

- شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

- بنها: 6:21 صباحًا.

- محافظة كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

- محافظة الفيوم: 6:25 صباحًا.

- محافظة بني سويف: 6:24 صباحًا.

- محافظة المنيا: 6:28 صباحًا.

- محافظة أسيوط: 6:28 صباحًا.

- محافظة سوهاج: 6:28 صباحًا.

- محافظة قنا: 6:24 صباحًا.

- محافظة أسوان: 6:28 صباحًا.

- محافظة أبو سمبل: 6:37 صباحًا.

- محافظة مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

- محافظة الغردقة: 6:18 صباحًا.

- الخارجة: 6:36 صباحًا.

- محافظة الإسماعيلية: 6:16 صباحًا.

- محافظة دمياط: 6:16 صباحًا.

- السلوم: 6:42 صباحًا.

- نويبع: 6:10 صباحًا.

- حلايب: 6:17 صباحًا.

- شلاتين: 6:19 صباحًا.

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري، من رفع حالة الاستعداد لرصد أي مخالفات وغش تجاري، كما كثفت المدرسات من التموين والطب البيطري، والزراعة، حملاتها لمراقبة جميع الأسواق، مع قرب موعد العيد الكبير 2023 في سوهاج لرصد أي مخالفات.