استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. حملات توعية لترشيد المياه بالقاهرة

تستعد أجهزة محافظة القاهرة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بإطلاق حملات توعية للمواطنين، لترشيد استخدام مياه الشرب، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، في سبيل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وكلف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، بإجراء حملات توعوية، قبيل حلول عيد الأضحي المبارك، في جميع مناطق وأحياء المحافظة.

وأشار «الشيمي»، إلى أن خطة شركة مياه الشرب، تتضمن رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ جرى تنفيذ عدد من حملات التوعية، وندوات التثقيف لأصحاب محال الجزارة، ضمن برنامج مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه، وترشيد استهلاكها، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

التوعية بالتعامل مع مخلفات الأضاحي

تضمنت الحملات، قوافل طبية بمراكز طب الأسرة، بالإضافة لنشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحي، والتخلص منها، وإلقائها في الأماكن المخصصة، وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي، لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية، بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحي.

كما شملت أنشطة وخطط التوعية، استهداف المكتبات العامة للتركيز على النشء الصغير، وغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم، والتوعية بالحفاظ على المياه، مع إجراء استطلاعات رأى للمواطنين، للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

زيادة استهلاك المياه يواكب ذبح الأضاحي

وشدد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي.

كما أوضح انه جرى إعلان حالة الطوارئ بالخط الساخن 125 على مدار الساعة، لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة، وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية، لمواجهة أي أعطال بالمحطات، أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.