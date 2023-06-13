مصطفى كامل يحتفل بفوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالطبول والمزمار

احتفل مصطفى كامل مع أعضاء الجمعية العمومية لمجلس نقابة المهن الموسيقية بفوزه بالتزكية بعد انتهاء فترة الترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية، ولم يترشح أحد ع المقعد أمامه.

واحتفل مصطفى كامل بالطبول والمزامير في مقر النقابة بمنطقة وسط البلد.

مصطفى كامل يعبر عن سعادته

أعرب مصطفى كامل عن سعادته ومحبته بالأسرة الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية كلهم لثقاهم به وعدم ترشح أحد أمامه في انتخابات نقابة المهن الموسيقية في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ نقابة المهن الموسيقية.

وقال مصطفى كامل أنه يسعى خلال الفترة القادمة لخدمة أعضاء مجلس النقابة بما يتناسب ويليق لأعضاء الجمعية العمومية.