مصطفى كامل يعلن فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بالتزكية

أعلن الفنان مصطفى كامل فوزه بالتزكية بمنصب نقيب الموسيقيين، بعد إغلاق باب الترشح على مناصب الدورة الجديدة دون إعلان أي فنان آخر لترشحه، خلال المؤتمر، الذي يعقده خاليا بمقر النقابة.

ومن المقرر إعلان فوز كامل رسميًا، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من الطعون على المرشحين.

انتخابات في 17 مقرا انتخابي

الانتخبابات التى سيشارك فيها مصطفى كامل سيجري تنظيمها في 17 مقرًا بأنحاء الجمهورية حيث سينتخب كل من أعضاء القاهرة والفيوم في نقابة المهن التمثيلية، وأعضاء الإسكندرية في نادي المحافظة بالشاطبي، وأعضاء الدقهلية في قاعة ميامي بطلخا بالمنصورة، وأعضاء طنطا وكفر الشيخ بمقر النقابة بطنطا.

مصطفى كامل يعلن فوزه بمنصب النقيب

أما أعضاء بورسعيد والإسماعيلية والسويس بمقر النقابة ببورسعيد، وأعضاء قنا والأقصر والغردقة بمقر النقابة الأقصر، وأعضاء دمنهور والمحلة وشبين الكوم وبنها ودمياط والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان سيتمّ في مقار النقابات الفرعية بسبب قلة عدد أعضاء تلك المحافظات.