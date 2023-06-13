اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مواني مصر» بوابة التجارة العالمية
كتب:
أحمد شوقي
07:37 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الصفحة الأولى في عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: دعم مصري راسخ لأمن واستقرار العراق
- الرئيس: حريصون على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي.. و«السوداني»: نسعى للاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات
- «الاستثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد
- طلاب الثانوية يؤدون «الاقتصاد والإحصاء».. و«التعليم»: اليوم الثاني بلا مشاكل
- رصد حالتي غش في «المنوفية وقنا».. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما
- خبراء: الاقتصاد البيئي أولوية الاستثمار.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص
- أعضاء «التنسيقية»: بناء الثقة مع المستثمرين ضرورة لتعزيز الشفافية
- لجنة الزراعة: القطاع الزراعي أحد أعمدة التنمية الشاملة وأساس توفير الأمن الغذائي.. ويجب دعم ومساندة الفلاحين
- «الفقي» و«صالح» يكرّمان نجوم الشهر في «الوطن»
- مشروعات كبرى لتطويرها بعد سنوات من الإهمال.. «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية
- قيادات الشركة المتحدة يشيدون بروح المنافسة بين الزملاء: التكريم محفز لمواصلة الإنجاز
- استراتيجية التطوير تشمل إنشاء محطات بأرصفة للحاويات الضخمة والأخشاب والغلال
- تنفيذ «تحيا مصر» بتمويل مصرى 100% وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر
- تطوير ميناء السويس بتكلفة 536 مليون جنيه ورصيف بسفاجا بـ74 مليونا
الصفحة الثانية
- حضور واسع في جلسات المحور الاقتصادي.. ومطالب بدعم الإنتاج الزراعي
- الحوار الوطني «الاستـثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد
- لجنة الاستثمار: الاقتصاد البيئي أولوية.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص
- «سلامة»: توفير مناخ ملائم.. و«محسب»: الصندوق السيادي جذب 3.3 مليار دولار استثمارات العام الماضي.. و«صبري»: إصلاح الهيئات الاقتصادية لتعزيز إيرادات الدولة
- أعضاء «التنسيقية»: الأمن الغذائي قضية استراتيجية.. وبناء الثقة مع المستثمرين ضرورة
- «إيمان»: لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الزراعة والائتمان والديون
- «السباعي»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج.. والقطاع الزراعي في المقدمة
الصفحة الثالثة
- خبراء: الزراعة أحد أعمدة التنمية.. ويجب دعم الفلاحين
- «الحصري»: القطاع أساس توفير الأمن الغذائي والدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.. و«الجبالي»: صناعة مهمة
- «نور الدين»: يجب تحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة.. و«سوسة»: الدولة وفرت دعما للزراعة والأمن الغذائي
- «الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية بأماكن الإنتاج ضرورة.. واستثمارات الدولة صمام أمان «الصناعات الاستراتيجية»
- «مستقبل وطن»: يجب الاهتمام بالمصريين بالخارج وتوفير مشروعات زراعية لهم عند عودتهم
- «الوفد»: ملف الزراعة هو الأمن والأمان والملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي
- سواق الأوتوبيس.. كلاكيت كمان مرات!
الصفحة الرابعة
- الطريق إلى الوطن
- «30 يونيو» ثورة إعمار وتطوير أرض الفيروز
الصفحة الخامسة
- مشروعات كبرى لتطويرها وجذب الاستثمارات بعد سنوات طويلة من الإهمال
- «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية
الصفحة السادسة
- مشروعات عملاقة لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي
- 53.4 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية.. وإنشاء محطة متعددة الأغراض بـ«الدخيلة» بـ2.4 مليار جنيه
- 490 مليون دولار استثمارات تطوير محطة الحاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط.. وتطوير ميناء السويس بـ536 مليون جنيه
- «تجارة الترانزيت».. الدولة تخلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة
- د. خالد السقطي: الكفاءة والإنتاجية وانسيابية البضائع تزيد القدرة التنافسية للنقل البحري.. والدولة تخلق جيلا جديدا من المواني الذكية
- هاني البنا: توفير تدريبات مكثفة على السلامة والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية
- مدير «السلامة والصحة المهنية»: نطبق معايير عالمية في الحفاظ على حياة العاملين
- «تحيا مصر» أول محطة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة النظيفة
الصفحة السابعة
- استراتيجية التطوير.. الطريق لاستيعاب أكبر السفن العالمية
- إنشاء محطات جديدة بأرصفة طويلة لـ«الحاويات الضخمة والأخشاب والغلال وحواجز الأمواج».. وكبارى هويس المالح.. وساحات تخزين بتكلفة 503.8 مليون جنيه
- تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا الذي يُعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر
- رئيس «مواني البحر الأحمر» السابق: 60% من البضائع تُنقل بحرا وقدرة أي ميناء تتوقف على تجهيزاته اللوجيستية.. ويجب الاهتمام بالأنظمة الرقمية
- قاطرة التنمية في «النقل والتداول» عالميا بالشراكة مع «القطاع الخاص»
- إضافة طاقة استيعابية متطورة.. وإنهاء مدة انتظار السفن بالمواني.. و«داليا»: الدولة تبذل جهودا كبيرة تعزز من نصيب مصر في التجارة العالمية كونها مركزا استراتيجيا وتمتلك شرايين نقل دولية
- تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل باستخدام منظومات تشغيل حديثة
- عبدالقادر درويش: «تحيا مصر» مصممة بأعماق تصل إلى 17.5 قدم بما يسمح بدخول السفن ذات الحجم الكبير
- رئيس «المصرية للمحطات»: 50 مليون دولار سنوياً زيادة فى عوائد ميناء الإسكندرية
- 1500 فرصة عمل مباشرة و4000 غير مباشرة توفرها المحطة الجديدة و95% من العاملين بها مصريون
الصفحة الثامنة
- إفريقيا تناديكم «الفراعنة» يواجه غينيا في تصفيات كأس الأمم.. نقطة واحدة تكفي.. «صلاح» يقود الهجوم.. و«الشناوي» يحرس العرين
- صفقات من العيار الثقيل.. «كولر» يطلب التدعيم بـ4 لاعبين.. و«فتحي» يقترب من الرحيل عن الأهلي
- «جنش» رجل الساعة.. مناقشات في الزمالك حول عودة الحارس
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