اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مواني مصر» بوابة التجارة العالمية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: دعم مصري راسخ لأمن واستقرار العراق

- الرئيس: حريصون على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي.. و«السوداني»: نسعى للاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات

- «الاستثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد

- طلاب الثانوية يؤدون «الاقتصاد والإحصاء».. و«التعليم»: اليوم الثاني بلا مشاكل

- رصد حالتي غش في «المنوفية وقنا».. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما

- خبراء: الاقتصاد البيئي أولوية الاستثمار.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص

- أعضاء «التنسيقية»: بناء الثقة مع المستثمرين ضرورة لتعزيز الشفافية

- لجنة الزراعة: القطاع الزراعي أحد أعمدة التنمية الشاملة وأساس توفير الأمن الغذائي.. ويجب دعم ومساندة الفلاحين

- «الفقي» و«صالح» يكرّمان نجوم الشهر في «الوطن»

- مشروعات كبرى لتطويرها بعد سنوات من الإهمال.. «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية

- قيادات الشركة المتحدة يشيدون بروح المنافسة بين الزملاء: التكريم محفز لمواصلة الإنجاز

- استراتيجية التطوير تشمل إنشاء محطات بأرصفة للحاويات الضخمة والأخشاب والغلال

- تنفيذ «تحيا مصر» بتمويل مصرى 100% وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر

- تطوير ميناء السويس بتكلفة 536 مليون جنيه ورصيف بسفاجا بـ74 مليونا

الصفحة الثانية

- حضور واسع في جلسات المحور الاقتصادي.. ومطالب بدعم الإنتاج الزراعي

- الحوار الوطني «الاستـثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد

- لجنة الاستثمار: الاقتصاد البيئي أولوية.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص

- «سلامة»: توفير مناخ ملائم.. و«محسب»: الصندوق السيادي جذب 3.3 مليار دولار استثمارات العام الماضي.. و«صبري»: إصلاح الهيئات الاقتصادية لتعزيز إيرادات الدولة

- أعضاء «التنسيقية»: الأمن الغذائي قضية استراتيجية.. وبناء الثقة مع المستثمرين ضرورة

- «إيمان»: لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الزراعة والائتمان والديون

- «السباعي»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج.. والقطاع الزراعي في المقدمة

الصفحة الثالثة

- خبراء: الزراعة أحد أعمدة التنمية.. ويجب دعم الفلاحين

- «الحصري»: القطاع أساس توفير الأمن الغذائي والدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.. و«الجبالي»: صناعة مهمة

- «نور الدين»: يجب تحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة.. و«سوسة»: الدولة وفرت دعما للزراعة والأمن الغذائي

- «الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية بأماكن الإنتاج ضرورة.. واستثمارات الدولة صمام أمان «الصناعات الاستراتيجية»

- «مستقبل وطن»: يجب الاهتمام بالمصريين بالخارج وتوفير مشروعات زراعية لهم عند عودتهم

- «الوفد»: ملف الزراعة هو الأمن والأمان والملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي

- سواق الأوتوبيس.. كلاكيت كمان مرات!

الصفحة الرابعة

- الطريق إلى الوطن

- «30 يونيو» ثورة إعمار وتطوير أرض الفيروز

الصفحة الخامسة

- مشروعات كبرى لتطويرها وجذب الاستثمارات بعد سنوات طويلة من الإهمال

- «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية

الصفحة السادسة

- مشروعات عملاقة لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي

- 53.4 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية.. وإنشاء محطة متعددة الأغراض بـ«الدخيلة» بـ2.4 مليار جنيه

- 490 مليون دولار استثمارات تطوير محطة الحاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط.. وتطوير ميناء السويس بـ536 مليون جنيه

- «تجارة الترانزيت».. الدولة تخلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة

- د. خالد السقطي: الكفاءة والإنتاجية وانسيابية البضائع تزيد القدرة التنافسية للنقل البحري.. والدولة تخلق جيلا جديدا من المواني الذكية

- هاني البنا: توفير تدريبات مكثفة على السلامة والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية

- مدير «السلامة والصحة المهنية»: نطبق معايير عالمية في الحفاظ على حياة العاملين

- «تحيا مصر» أول محطة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة النظيفة

الصفحة السابعة

- استراتيجية التطوير.. الطريق لاستيعاب أكبر السفن العالمية

- إنشاء محطات جديدة بأرصفة طويلة لـ«الحاويات الضخمة والأخشاب والغلال وحواجز الأمواج».. وكبارى هويس المالح.. وساحات تخزين بتكلفة 503.8 مليون جنيه

- تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا الذي يُعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر

- رئيس «مواني البحر الأحمر» السابق: 60% من البضائع تُنقل بحرا وقدرة أي ميناء تتوقف على تجهيزاته اللوجيستية.. ويجب الاهتمام بالأنظمة الرقمية

- قاطرة التنمية في «النقل والتداول» عالميا بالشراكة مع «القطاع الخاص»

- إضافة طاقة استيعابية متطورة.. وإنهاء مدة انتظار السفن بالمواني.. و«داليا»: الدولة تبذل جهودا كبيرة تعزز من نصيب مصر في التجارة العالمية كونها مركزا استراتيجيا وتمتلك شرايين نقل دولية

- تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل باستخدام منظومات تشغيل حديثة

- عبدالقادر درويش: «تحيا مصر» مصممة بأعماق تصل إلى 17.5 قدم بما يسمح بدخول السفن ذات الحجم الكبير

- رئيس «المصرية للمحطات»: 50 مليون دولار سنوياً زيادة فى عوائد ميناء الإسكندرية

- 1500 فرصة عمل مباشرة و4000 غير مباشرة توفرها المحطة الجديدة و95% من العاملين بها مصريون

الصفحة الثامنة

- إفريقيا تناديكم «الفراعنة» يواجه غينيا في تصفيات كأس الأمم.. نقطة واحدة تكفي.. «صلاح» يقود الهجوم.. و«الشناوي» يحرس العرين

- صفقات من العيار الثقيل.. «كولر» يطلب التدعيم بـ4 لاعبين.. و«فتحي» يقترب من الرحيل عن الأهلي

- «جنش» رجل الساعة.. مناقشات في الزمالك حول عودة الحارس

«أوسوريو» يرحب برحيل «جمعة».. ومفاوضات مع «كالالا»

- الصعود للممتاز مواجهة مثيرة بين بلدية المحلة ودكرنس.. وطنطا يلتقي المنصورة