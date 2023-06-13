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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مواني مصر» بوابة التجارة العالمية

كتب:

أحمد شوقي
07:37 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الصفحة الأولى في عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى في عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: دعم مصري راسخ لأمن واستقرار العراق

- الرئيس: حريصون على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي.. و«السوداني»: نسعى للاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات

- «الاستثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد 

- طلاب الثانوية يؤدون «الاقتصاد والإحصاء».. و«التعليم»: اليوم الثاني بلا مشاكل

- رصد حالتي غش في «المنوفية وقنا».. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما

- خبراء: الاقتصاد البيئي أولوية الاستثمار.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص

- أعضاء «التنسيقية»: بناء الثقة مع المستثمرين ضرورة لتعزيز الشفافية

- لجنة الزراعة: القطاع الزراعي أحد أعمدة التنمية الشاملة وأساس توفير الأمن الغذائي.. ويجب دعم ومساندة الفلاحين

- «الفقي» و«صالح» يكرّمان نجوم الشهر في «الوطن»

- مشروعات كبرى لتطويرها بعد سنوات من الإهمال.. «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية

- قيادات الشركة المتحدة يشيدون بروح المنافسة بين الزملاء: التكريم محفز لمواصلة الإنجاز

- استراتيجية التطوير تشمل إنشاء محطات بأرصفة للحاويات الضخمة والأخشاب والغلال

- تنفيذ «تحيا مصر» بتمويل مصرى 100% وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر

- تطوير ميناء السويس بتكلفة 536 مليون جنيه ورصيف بسفاجا بـ74 مليونا

الصفحة الثانية

- حضور واسع في جلسات المحور الاقتصادي.. ومطالب بدعم الإنتاج الزراعي 

- الحوار الوطني «الاستـثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد

- لجنة الاستثمار: الاقتصاد البيئي أولوية.. ومقترح بإنشاء مجلس وطني له.. وإعطاء فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص

- «سلامة»: توفير مناخ ملائم.. و«محسب»: الصندوق السيادي جذب 3.3 مليار دولار استثمارات العام الماضي.. و«صبري»: إصلاح الهيئات الاقتصادية لتعزيز إيرادات الدولة

- أعضاء «التنسيقية»: الأمن الغذائي قضية استراتيجية.. وبناء الثقة مع المستثمرين ضرورة 

- «إيمان»: لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الزراعة والائتمان والديون 

- «السباعي»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج.. والقطاع الزراعي في المقدمة 

الصفحة الثالثة

- خبراء: الزراعة أحد أعمدة التنمية.. ويجب دعم الفلاحين

- «الحصري»: القطاع أساس توفير الأمن الغذائي والدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.. و«الجبالي»: صناعة مهمة

- «نور الدين»: يجب تحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة.. و«سوسة»: الدولة وفرت دعما للزراعة والأمن الغذائي

- «الأحزاب»: التصنيع الزراعي ووجود المناطق الصناعية بأماكن الإنتاج ضرورة.. واستثمارات الدولة صمام أمان «الصناعات الاستراتيجية»

- «مستقبل وطن»: يجب الاهتمام بالمصريين بالخارج وتوفير مشروعات زراعية لهم عند عودتهم 

- «الوفد»: ملف الزراعة هو الأمن والأمان والملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي 

- سواق الأوتوبيس.. كلاكيت كمان مرات!

الصفحة الرابعة

- الطريق إلى الوطن

- «30 يونيو» ثورة إعمار وتطوير أرض الفيروز

الصفحة الخامسة

- مشروعات كبرى لتطويرها وجذب الاستثمارات بعد سنوات طويلة من الإهمال

- «موانئ مصر» بوابة التجارة العالمية

الصفحة السادسة 

- مشروعات عملاقة لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي 

- 53.4 مليون جنيه لتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية.. وإنشاء محطة متعددة الأغراض بـ«الدخيلة» بـ2.4 مليار جنيه

- 490 مليون دولار استثمارات تطوير محطة الحاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط.. وتطوير ميناء السويس بـ536 مليون جنيه

- «تجارة الترانزيت».. الدولة تخلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة

- د. خالد السقطي: الكفاءة والإنتاجية وانسيابية البضائع تزيد القدرة التنافسية للنقل البحري.. والدولة تخلق جيلا جديدا من المواني الذكية

- هاني البنا: توفير تدريبات مكثفة على السلامة والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية 

- مدير «السلامة والصحة المهنية»: نطبق معايير عالمية في الحفاظ على حياة العاملين

- «تحيا مصر» أول محطة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة النظيفة

الصفحة السابعة

- استراتيجية التطوير.. الطريق لاستيعاب أكبر السفن العالمية

- إنشاء محطات جديدة بأرصفة طويلة لـ«الحاويات الضخمة والأخشاب والغلال وحواجز الأمواج».. وكبارى هويس المالح.. وساحات تخزين بتكلفة 503.8 مليون جنيه

- تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا الذي يُعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر 

- رئيس «مواني البحر الأحمر» السابق: 60% من البضائع تُنقل بحرا وقدرة أي ميناء تتوقف على تجهيزاته اللوجيستية.. ويجب الاهتمام بالأنظمة الرقمية

- قاطرة التنمية في «النقل والتداول» عالميا بالشراكة مع «القطاع الخاص»

- إضافة طاقة استيعابية متطورة.. وإنهاء مدة انتظار السفن بالمواني.. و«داليا»: الدولة تبذل جهودا كبيرة تعزز من نصيب مصر في التجارة العالمية كونها مركزا استراتيجيا وتمتلك شرايين نقل دولية

- تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمى المتكامل باستخدام منظومات تشغيل حديثة

- عبدالقادر درويش: «تحيا مصر» مصممة بأعماق تصل إلى 17.5 قدم بما يسمح بدخول السفن ذات الحجم الكبير 

- رئيس «المصرية للمحطات»: 50 مليون دولار سنوياً زيادة فى عوائد ميناء الإسكندرية 

- 1500 فرصة عمل مباشرة و4000 غير مباشرة توفرها المحطة الجديدة و95% من العاملين بها مصريون

الصفحة الثامنة

- إفريقيا تناديكم «الفراعنة» يواجه غينيا في تصفيات كأس الأمم.. نقطة واحدة تكفي.. «صلاح» يقود الهجوم.. و«الشناوي» يحرس العرين

- صفقات من العيار الثقيل.. «كولر» يطلب التدعيم بـ4 لاعبين.. و«فتحي» يقترب من الرحيل عن الأهلي 

- «جنش» رجل الساعة.. مناقشات في الزمالك حول عودة الحارس

«أوسوريو» يرحب برحيل «جمعة».. ومفاوضات مع «كالالا»

- الصعود للممتاز مواجهة مثيرة بين بلدية المحلة ودكرنس.. وطنطا يلتقي المنصورة

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