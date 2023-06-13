تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح.. اعرف الرسوم والإجراءات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة مطروح، أمس الاثنين، على مستوى الإدارات التعليمية، ويتاح لجميع الطلاب الراغبين في التظلم، التقدم بطلبات رسمية من خلال مديرية التربية والتعليم بعد سداد الرسوم طبقا للإجراءات واللوائح الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح، كالتالي:

- توجه الطالب أو الطالبة إلى الإدارة التعليمية التابع لها بقسم شئون الطلبة، والتقدم بطلب.

- سداد الرسوم المتبعة للطلب في خزينة الإدارة التعليمية.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة مطروح، 35 جنيها عن كل مادة يرغب في التظلم بها.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأشار إلى أن موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 27 يونيو الجاري.