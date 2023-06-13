أبطال مسلسل ريفو يروجون للجزء الثاني: استعدوا لباقي الحكايات

بعد الإعلان عن الموعد المحدد لعرض الجزء الثاني من مسلسل ريفو، حرص عدد من أبطاله على الترويج له من خلال منشورات شاركوها مع جمهورهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الفنان تامر هاشم جمهوره ببوستر مسلسل ريفو الجزء الثاني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «أريڤو عاد إليكم من جديد إستنوا بيج ماج يوم 22 يونيو مع ريڤو».

الفنان حسن أبو الروس شارك هو الآخر جمهوره ببوستر المسلسل عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «أشوفكوا في ريفو 2 يوم 21 إن شاء الله».

وانضم اليهم الفنان صدقي صخر الذي شارك جمهوره أيضا بصورة بوستر العمل عبر صفحته الخاصة، وعلق عليه قائلا: «استعدوا لباقي حكايات ريفو حصرياً على WATCH iT بداية من 21 يونيو».

يذكر أن مسلسل ريفو الجزء الثاني يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم امير عيد وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبو الروس وعدد أخر من الفنانين .