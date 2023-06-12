كواليس حلقة إسعاد يونس مع أبطال الموسم الثاني من مسلسل ريفو

كشفت منصة WATCH IT عن صور خاصة من كواليس حلقة برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس، تستضيف فيها أبطال عمل الجزء الثاني من مسلسل ريفو أحدث أعمال منصة «watch it» الأصلية.

وتذاع حلقة صاحبة السعادة اليوم في الحادية عشر على كل من قناة DMC ومنصة «watch it» وذلك قبل يومين من عرض الجزء الثاني من ريفو.

مسلسل ريفو أحدث أعمال منصة «watch it»

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل و والدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية.

ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة

على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.