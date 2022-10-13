حسام حسني يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»

أعلن الفنان حسام حسني، عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من العمل، الذي عرض مؤخرا علي منصة «واتش ات».

حسام حسني يعلن بدء تصوير الجزء الثاني

ونشر حسام حسني عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة رفقة الفنان محسن محيي الدين، وعلق عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم كلاكيت تاني مرة الله المستعان».

أحداث الجزء الأول من مسلسل ريفو

وعرض مؤخرا الجزء الأول مؤخرا، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، ودارت أحداثه حول سعي مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية وهي إحدى الفرق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

أبطال مسلسل ريفو

وشارك في بطولة مسلسل «ريفو» أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخرج يحيى إسماعيل.