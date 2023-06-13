منصة «WATCH IT» تعلن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريفو

كشفت منصة WATCH IT، عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريفو، بطولة الفنان أمير عيد، عبر منصتها بشكلٍ حصري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، وتصدره محركات البحث آنذاك.

وأوضحت منصة WATCH IT، أنّ موعد الجزء الثاني من مسلسل ريفو، سيكون اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري، حيث حمست الجمهور للعمل، وعلقت عبر الصفحة الرسمية للمنصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الخبر اللي الكل مستنيه وصل.. جهزوا نفسكم لرحلة جديدة مع ريڤو.. من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض حصريًا بداية من 21 يونيو».

أحداث وأبطال ريفو 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ريفو، حول رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها «ليلى» التي تعاني من مرض آلزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

وشارك في بطولة مسلسل «ريفو» أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيى إسماعيل.