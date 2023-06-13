موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا.. بعد 20 دقيقة من شروق الشمس

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا يشغل اهتمام العديد من المواطنين، حيث تعتبر هذه الصلاة سنة مؤكدة وذات فضل في الدين، ويحرص المسلمون على تأديتها في وقتها في يوم النحر العظيم، وبعدها يتبادلون التهاني ويستعدون لنحر الأضاحي، ومن ثم يقومون بالاحتفال بالعيد الكبير في المتنزهات والحدائق العامة التي تستقبل عدد كبير من الأهالي من كافة أرجاء محافظة المنيا طوال أيام العيد.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا، سيكون في تمام الساعة 6:28 دقيقة صباحا، أي بعد مرور 20 دقيقة على شروق شمس الأربعاء 28 يونيو.

كيفية صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا

وبعد معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في المنيا، أوضح الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري في محافظة المنيا، أن صلاة عيد الأضحى تتكون من ركعتين جهرا، وتبدأ الصلاة بالتكبير والتهليل والحمد، ثم يرفع المؤذن للصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة، يخطب الإمام في المصلين، ويتناول الموضوع في خطبته فضل النحر في يوم العيد وحتى رابع أيام التشريق، وفضل زيارة الأهل والأصدقاء وصلة الأرحام والصدقات.

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في محافظة المنيا، حيث يتوافد الأهالي من المدن والمراكز والقرى إلى الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش مدينة المنيا للاحتفال بالعيد، كما يقوم البعض بزيارة المقابر، وبعد ذبح الأضاحي يتبادل الأهالي الزيارات العائلية ويفتحون الدواوين المخصصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.