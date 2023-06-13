وكيل «اقتصادية الشيوخ»: استثمارات الدولة والمشروعات القومية كانت ضرورة

قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنَّ جدل كبير أُثير حول الاستثمارات العامة ودور الدولة في الحياة الاقتصادية، مؤكدًا أنَّه لا توجد قوالب جاهزة أو محور اقتصادي يسير عليه العالم بالنسبة لمدى تضخم دور الاستثمار العام على حساب الخاص.

زكي: أسباب تعاظم دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي

وأضاف «زكي» خلال استضافته بفقرة «الحوار الوطني» على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّه خلال الفترة الماضية تعاظم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية بمصر بسبب حاجه النشاط الاقتصادي لهذا الدور.

الاقتصاد القومي قاد الاستثمار العام في فترة حرجة

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنَّ الاقتصاد القومي قاد الاستثمار العام وأدت الدولة دورها على أكمل وجه من بناء مشروعات الطاقة والمحطات والبنية التحتية والطرق وجميعها خدمات عامة يصعب على القطاع الخاص القيام بها، وبالتالي تهيئة المناخ العام للاستثمار.