ممارسة الأنشطة الاقتصادية.. مقترح «أبناء مصر» لتنمية الحياة الحزبية

أكد الدكتور محمد والي، الأمين العام لحزب أبناء مصر، أن الحياة الحزبية في مصر، بحاجة لأن تكون أكثر قوة وفاعلية، مطالبا بقانون جديد للأحزاب والتنمية السياسية، ومشاركة الأحزاب في الجامعات والنقابات.

منح الأحزاب حق الأنشطة الاقتصادية

كما طالب الدكتور محمد والي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها»، بمنح الأحزاب حق الأنشطة الاقتصادية، على أن تكون مراقبة من الدولة، لنوفر لهذه الأحزاب الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها.

وقال الأمين العام لحزب أبناء مصر، إنه يوجد مجال سياسي شرعي به عدد من الأحزاب، تسمى بالأحزاب الفاعلة، تتضمن شروط ومعايير، أبرزها أن يكون الحزب له برنامج واضح، وأن لا يكون للحزب أيدلوجية تهدف لتغيير هوية الدولة، وأن يكون له موقع إلكتروني، وأن تكون تشكيلات الحزب الموجودة بالكامل بالانتخاب، مطالبا الدولة بمنح الأحزاب عامين لتوفيق أوضاعها.