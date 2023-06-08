«تنظيم الكهرباء» يعلن 5 قرارات لتشجيع الاستثمار: 31 ترخيصا للقطاع الخاص

اجتمع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم، لنظر طلبات التراخيص للقطاع الخاص.

وأعلن المجلس عددا من القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص، وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وهي:

- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص، وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص

- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين

- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكل المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

- الموافقة على 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).