التنمية المحلية: النحر في عيد الأضحى بالمجازر مجانا وغرامات للمخالفين

كشف الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية، والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وجه المحافظين وكافة رؤساء المحليات بمختلف المحافظات بأن يكون ذبح الأضاحي في المجازر خلال أيام العيد، وستكون مفتوحة للجميع أيام النحر بالمجان، سواء المجازر في المدن الرئيسية أو المراكز أو المحافظات لخدمة جميع الأهالي، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

الوزير وجه برفع حالة الطوارئ

وأضاف «قاسم»، أن الوزير وجه برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المحافظات، من أجل توقيع غرامات على من يقوم بنحر الأضحية خارج المجازر، إذ سيتم توقيع غرامات وعقوبات على المخالفين، وسيكون النحر بالمجازر العامة أيام النحر بدون مقابل تسهيلًا على المواطنين، كما شدد في الوقت ذاته على توجيهات مشددة لرؤساء المحليات والمحافظين بضرورة العمل على توفير كافة السلع والمنتجات وتشكيل غرف عمليات في كل محافظة متصلة بالغرفة المركزية برئاسة الوزراء.

تطوير الأسواق الخاصة ببيع الرؤوس الحية

وعن اجتماع المحافظين اليوم، أوضح معاون وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، بأن المحافظين استعرضوا أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ما تم تدبيره من قطع أراض بكل محافظة لتمهيدها لتصبح أسواقا مخصصة، ليقوم ما تقوم به الأسواق المهمة مثل سوق العبور، و يتم تطوير الأسواق الخاصة ببيع الرؤوس الحية، بتصور منظومة متكاملة لضمان حوكمة دخول وخروج الرؤوس في الأسواق، وهو ما يتم العمل عليه مع الزملاء في وزارة الزراعة.