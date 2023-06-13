موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مطروح.. استعدادات مكثفة

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مطروح، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبدأت مديرية الأوقاف بمطروح الاستعداد لتجهيز ساحات ومساجد صلاة العيد، وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة والتعليمات الواردة من وزارة الأوقاف في جميع مراكز ومدن المحافظه الثمانية، بدءا من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن الضبعة والعلمين ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مطروح

وحول موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مطروح، قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريحات خاصة، إن صلاة العيد في مطروح ستكون في تمام الساعة 6:34 صباحا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في مطروح يختلف عن المحافظات الأخرى في وجه بحري وفي الصعيد والقناة وسيناء، طبقاً للموقع الجغرافي لكل محافظة ومدينة على مستوى مصر.

استعدادات أوقاف مطروح لعيد الأضحى

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، إلى أنه جرى عقد اجتماع مع جميع مديري إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة، استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك لتجهيز المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بتخصيص مصلى للرجال وآخر للسيدات بكل مسجد، بالإضافة إلى تجهيز ساحات كبيرة مفتوحة في بعض المناطق الكبرى والقرى في مراكز الشباب لأداء صلاة عيد الأضحى بها، وسيتم مراجعة جميع المساجد والساحات من خلال التفتيش بمديرية أوقاف مطروح للوقوف على مدى الاستعدادات بها.