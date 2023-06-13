الحوار الوطني.. «الاستثمار والزراعة» قوة دفع للاقتصاد

شهد الحوار الوطنى أمس مناقشات واسعة فى المحور الاقتصادى، ضمن لجنتى الزراعة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وسط مشاركة مكثفة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين وبعض ممثلى الجهات الحكومية فى قطاعى الاستثمار والزراعة. وتنوعت مشاركات ومقترحات الحضور داخل اللجنة، على مدار نحو 10 ساعات انعقاد، فى محاولة للوصول إلى حزمة من التوصيات التوافقية تُسهم فى دعم الإنتاج الزراعى، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات العامة مع إفساح المجال للقطاع الخاص فى عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأشاد المشاركون بوثيقة ملكية الدولة التى طرحتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 و30%، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7 و9%، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وطالب المشاركون بزيادة حوافز الاستثمارات الخاصة، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم الفلاحين والمزارعين وزيادة الإنتاج الزراعى وتحسين قدرة مصر التنافسية فى الصادرات الزراعية. «الوطن» رصدت تفاصيل مناقشات المحور الاقتصادى أمس وأبرز المقترحات والتوصيات، التى من المنتظر أن تقود إلى مساحات توافقية ترفعها إدارة الحوار الوطنى فى صورة مخرجات قابلة للتنفيذ إلى رئيس الجمهورية، ومزيد من التفاصيل فى السطور القادمة.