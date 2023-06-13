محافظ كفر الشيخ: توفير أثاث منزل لائق لأسرة الطالبة منة الله عماد

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أسرة الطالبة منة الله عماد، الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، مؤكداً سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الطالبة اجتماعيا وتعليميا، وحُسن استقبال مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية لها وأسرتها.

المحافظ: منة الله مصممة على النجاح

وأضاف المحافظ، أنه عقب ظهور نتيجة الإعدادية تواصل مع الأوائل وأسرهم لتهنئتهم لتفوقهم، مشيراً إلى أن «منة الله» مرت بظروف صعبة إلا أنها مصممة على النجاح، وتمكنت من مواجهة الحياة، وتأقلمت مع تلك الظروف، بمنزل بلا أثاث، وواجهت حياة أسرتها بمزيد من الاجتهاد والتفوق، وجاءت مبادرة الرئيس السيسي سريعاً بدعم الطالبة اجتماعيا وتعليميا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن والدة «منة الله» لم تكن تتوقع الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي، لافتاً أن هناك عدد من المشاركات المجتمعية تواصلت لمساعدة الطالبة، إضافة لإجماع أجهزة الدولة لمساعدة منة، وتم تجهيز أثاث المنزل، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية، بالإضافة للمبادرة الرئاسية لاستكمال حياتها اجتماعيا وتعليميا، مثلها مثل المكافحين أمثالها، قائلاً: «الدولة بأجهزتها بتوجيهات الرئيس مهتمة ببنتنا، لإحداث رد فعل لتفوقها، والتواصل مستمر مع منة الله، في كل مشكلة تواجهها».

منة الله تشكر الرئيس السيسي

ومن جانبها، أعربت منة الله وأسرتها، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستجابة السريعة والدعم المقدم لها ولأسرتها، كما عبّرت عن سعادتها بالاتصال الهاتفي من السيدة انتصار السيسي، وما شعرت به من كلمات من أم لابنتها تدعمها وتشجعها وتشعرها بمكانتها، وتلك الكلمات ستدفعها لمزيد من التفوق، لتكون مواطنة تبذل كل ما في طاقتها في سبيل وطنها، لأن التقدير من الرئيس وقرينته، لا يُمكن وصف أثره عليه وعلى أسرتها.

كما عبّرت «منة الله» وأسرتها عن سعادتهم بحُسن استقبال محافظ كفر الشيخ لها، وما قدمه من دعم لها، وتوفير أثاث يليق بحياة كريمة لأسرتها، وأجهزة كهربائية، موجهة الشكر لكل من ساهم في دعمها.