محمود مسلم: أداء لاعبي الأهلي ارتفع مع كولر.. والفريق يحتاج إلى مهاجم وصانع ألعاب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي جاءت بعد مواجهات صعبة خاضها الفريق، بطريقة لا تليق بمكانة النادي، مشيرا إلى أّن الأصعب هو فوز الأهلي بالبطولة على حساب الوداد الذي فاز بالكأس مرتين من قبل.

تطوير كبير في أداء اللاعبين

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية «النهار»، أنّ مستوى لاعبي الأهلي عالٍ لذا فازوا في النهاية على الملعب نفسه الذي خسر عليه الفريق العام الماضي، مؤكدًا أنّ أداء الأهلي هذا العام ارتفع، وخصوصًا في الأشهر الأخيرة.

وأوضح أنّ الأهلي يمكن أن يفوز في المباريات لكن الجمهور لن يكون سعيدا مثلما حدث في فترة تولي موسيماني تدريب الفريق، مشيرًا إلى أنّ موسيماني لم يكن مقتنعا بمحمود كهربا وغيره من اللاعب، لكن مارسيل كولر المدرب الحالي واعٍ تماما ولديه رؤية تطورت من أداء اللاعبين ومنهم كهربا وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

كولر مدرب قدير

وأكد «مسلم» أنّ الأهلى في حاجة إلى لاعبين في مراكز رأس الحربة، وصانع ألعاب، و«باك شمال» ليكون بديلًا للتونسي علي معلول، مضيفًا: «كولر مدرب قدير لكن عيبه الوحيد تأخيره في التغييرات.. وأتمنى أن يظل الأهلي فريقًا مرعبًا لأنه سيخوض كأس العالم».