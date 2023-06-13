أحمد موسى: استخدام اليورانيوم المخصب بين روسيا وأوكرانيا نتائجه وخيمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تحركات من الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب، لمساعدتها في الأزمة القائمة مع روسيا.

خطورة استخدام اليورانيوم المخصب

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار دعم أمريكا للجيش الأوكراني ستكون نتائجه وخيمة، خاصة أن الذخيرة المدعمة باليورانيوم المخصب لها قدرات هائلة، مما يسبب كوارث لا يحمد عقباها.

وأضاف «موسى»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الدول القليلة التي تمتلك أسلحة مدعمة باليورانيوم المخصب، وهي أمريكا، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، موضحًا أن روسيا ستستخدم اليورانيوم المخصب حال حصول الجيش الأوكراني على اليورانيوم.

استيلاء الجيش الروسي على أسلحة الناتو

وتابع، بأن الجيش الروسي استولى على 30% من أسلحة الجيش الأوكراني التي تم استيرادها من دول حلف الناتو، كما أن الرئيس بوتين تحدث عن استيلاء الجيش الروسي على أكثر من 500 قطعة من الأسلحة الثقيلة المقدمة من الحلف لأوكرانيا.

دعم أفريقيا بالقمح بصورة مجانية

وأشار «موسى»، إلى أن الأزمة الروسية والأوكرانية قد تمتد لأطول فترة ممكنة، موضحًا أن رئيس بلاروسيا صرح باستخدام الأسلحة النووية ضد حلف الناتو، حال تعرض بلاده لأي اعتداء، مؤكدًا أن روسيا ستدعم الدول الأفريقية الفقيرة بالقمح بصورة مجانية، وسيكون لذلك انعكاسات على أسعار القمح عالميا.