شروط الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي.. سداد على 60 شهرا

يعد حلم امتلاك سيارة خاصة من أكثر الأشياء التي يسعى إليها العديد من المواطنين، حتى يتمكنوا من استخدامها في إنهاء جميع المشاوير الخاصة بهم، سواء كانت أسرية أو خاصة بالعمل، إذ إنها توفر على صاحبها وقتا وجهدا كبيرين بدلا من استقلال المواصلات العامة، وتقدم الكثير من البنوك للمواطنين فرصة الحصول على قرض شخصي لشراء سيارة مناسبة لهم.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول على قرض السيارة، ويكون الحد الأدنى لسداد القسط عامين والحد الأقصى يصل إلى 7.5 سنة، ويكون نسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومي 11%، أما في حالة عدم وجود ضامن حكومي يكون العائد 11.7%، ويكون الحد الأدنى لمقدم السيارة 25%، كما يوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقداً.

​شروط ومستندات الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي

- يجب أن يسدد الراغب في الحصول على قرض السيارة نسبة 25 % من سعر السيارة. ​

- الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.

- صورة بطاقة الرقم الخاصة بطالب التمويل على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- بيان مفردات الدخل مرتب أو معاش لطالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة من جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لنوع السيارة.

مدة تمويل قرض السيارة

- تصل مدة التمويل إلى 90 شهرا للسيارات الملاكي.

- تصل مدة التمويل إلى 60 شهرا لسيارات المعاقين.