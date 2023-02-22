الحد الأدنى للدخل للحصول على قرض السيارة من البنك الزراعي.. 3 آلاف جنيه

يوفر البنك الزراعي المصري إمكانية الحصول على قرض لشراء سيارة، لذا يتساءل البعض عن أهم التفاصيل الخاصة بالتمويل سواء الحد الأدنى للدخل والشروط والمستندات، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول البنك الزراعي المصري لتمويل شراء سيارة ملاكي فبراير 2023، سواء للعاملين الدائمين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والهيئات وللمزارعين وأصحاب المهن الحرة يكون بحد أقصى مليون جنيه وسعر عائد تنافسي.

تمويل شراء سيارة ملاكي

وبالنسبة للمقدم فيبدأ من 25% من قيمة السيارة، وخطط سداد تناسب جميع الفئات مع إمكانية السداد حتى 84 شهرًا، ويتيح البنك الزراعي المصري تمويلا مرنا بتحويل الراتب أو دون، ويكون الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه.

مستندات قرض السيارة الملاكي في البنك الزراعي المصري

ويطلب البنك الزراعي المصري بعضا من المستندات للحصول على قرض السيارة مثل بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق أي كهرباء أو غاز أو تليفون، وعرض أسعار.