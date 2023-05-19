قرض السيارة المستعملة من «إيجي بنك».. الشروط وطرق السداد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرصة لشراء سيارات مستعملة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة حاليا، وهناك من لا يملك التمويل الكافي لشراء السيارة، ويقدم البنك المصري الخليجي فرصة الحصول على قرض لشراء السيارة المستعملة حيث تصل قيمة القرض إلى 750 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى خمسة سنوات.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك المصري الخليجي، وفقا لما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

مزايا قرض السيارة المستعملة من البنك المصري الخليجي إيجى بنك

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة.

- قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه مصري.

- مدة القرض من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك المصري الخليجي

- صورة البطاقة الشخصية

- فاتورة مرافق حديثة (مياه، كهرباء، أو غاز)

- إثبات مصدر دخل.

- تعهد شركة العميل بتحويل الراتب أو القسط

العملاء بدون تحويل الراتب أو القسط:

- خطاب مفردات الراتب موثق.

- كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

أصحاب الأعمال الحرة والمهنيين

- بطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكي لآخر 12 شهرا.

- سجل ساري وحديث لأصحاب الأعمال الحرة أو شهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري ورخصة منشأة طبية للمهنيين.

الشروط

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة السيارة.

- قيمة القرض تصل إلى 750 ألف جنيه مصري.

- الحد الأدنى للسن 21 عام للموظفين و25 عاما لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

- الحد الأقصى 60 عاما للموظفين و65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.