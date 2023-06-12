المنوفية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح عدد من المدارس

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات التنموية والتعليمية بمركز ومدينة شبين الكوم، تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ117.

افتتاحات العيد القومي لمحافظة المنوفية

وافتتح المحافظ مدرسة الشهيد الصباحي فهد الابتدائية، بناحية ميت مسعود، على مساحة 3879 مترا مربعا توسعات جناح جديد، والذي يضم 16 فصلان ليصبح إجمالي الفصول 40 فصلا دراسيا.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط فرحة أولياء الأمور والطلبة، مقدماً التهنئة لهم ولجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة.

وافتتح المحافظ مدرسة اصطباري للتعليم الأساسي على مساحة 2036 مترا مربعا، توسعات ملحق جديد، بتكلفة قاربت 7 ملايين جنيه، حيث يضم 12 فصلا، ليصبح إجمالي الفصول 62 فصلا دراسيا.

حجم الاستثمارات في قطاع التعليم

كما افتتح المحافظ مدرسة إسلام نجم الثانوية، بناحية «زوير»، بتوسعات جناح جديد، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويضم 9 فصول دراسية، ليصبح إجمالي الفصول 24 فصلا دراسيا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغ 2 مليار و782 مليون جنيه، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم إنشاء ما يقرب من 294 مدرسة جديدة، بإجمالي 4 آلاف و912 فصلا دراسيا، وصيانة ورفع كفاءة 280 مدرسة خلال التسع سنوات الأخيرة، وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية.

وخلال افتتاحه للمدارس، استمع محافظ المنوفية لعدد من طلبات المواطنين، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإعداد بيان وحصر بكل المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بقرية «زوير»، وبحث إمكانية توصيل الخدمة استجابة لمناشدة الأهالي.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بالشارع الخلفي للمدرسة وصيانتها وتزويد كشافات الإنارة، وكذلك بحث إمكانية بربخة ترعة الماي والعرض عليه، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء عاجل مع أهالي القرية والاستماع إلى شكواهم وتلبية احتياجاتهم ووضع الحلول المناسبة لهم والعرض عليه.