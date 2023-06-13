السيطرة على حريق محدود في مستشفى بأسيوط دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على حريق محدود اندلع بالدور العاشر بمستشفى الإصابات الجديد، دون وقوع إصابات.

اندلاع حريق في مستشفى الإصابات الجديد

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا بورود بلاغ بحدوث حريق بالدور العاشر بمستشفى الإصابات الجامعي الجديد، التابع إلى مستشفيات جامعة أسيوط.

وعلى الفور انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث والحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بالدور السابع بمستشفى الإصابات الجامعي الجديد التابع إلى جامعة أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

انتظام سير العمل

كما انتقل إلى مكان الحريق الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، لمعاينة الحريق والاطمئنان على سير العمل.