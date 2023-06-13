بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار بالطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار بالطريق الزراعي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أحمد حمدي عبد الله، 27 عاما، مصاب بكسر بالساق اليسرى، وكريم فرحات شحاتة، 26 عاما، مصاب بكدمة بالرأس وما بعد الارتجاج، ومسعود إبراهيم سعد، 22 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الباسط أحمد عبد الناصر، 22 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأكرم هاشم السيد، 22 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب أيضا أحمد حسن علي، 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد مصطفى عبدالفتاح، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله عبد الصادق محمود، 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.