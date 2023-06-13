استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444.. اعرف موعد صيام العشر الأوائل

ينتظر المسلمون قدوم شهر ذي الحجة مثلما ينتظرون قدوم شهر رمضان، لارتباط كل منهما بشعائر دينية مهمة، يعقبها فرحة الأعياد، وتمثل أحد أركان الإسلام وهي الصوم والحج، لذا يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة بالعبادات وأداء الشعائر المتعلقة بفريضة الحج والاحتفال بعيد الأضحى، وهو ما يجعل رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444محل اهتمام.

استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444

وفيما يتعلق باستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ذي الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444، الموافق 18- 6-2023.

هلال شهر ذي الحجة 1444

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، في حين يبقى في القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، ويظل الهلال الجديد في سماء المحافظات المصرية لمدد تتراوح من31 دقيقة إلى 37 دقيقة، ويظل في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح من7 دقائق إلى 44 دقيقة.

موعد عيد الأضحى

ووفقًا لتلك الحسابات المتعلقة برؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، تكون غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً يوم الاثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444، التي تكون فلكياً يوم الثلاثاء 27-6-2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 فلكياً يوم الأربعاء 28-6-2023.