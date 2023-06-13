متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وإقامة شعائره المرتبطة سواء ذبح الأضاحي وتوزيعها بطريقة شرعية أو أداء فريضة الحج، فضلاً عن صيام العشر الأول من ذي الحجة التي تسبق عيد الأضحى لما لها من عظيم الأجر والثواب، لذا يتطلع الكثيرون لمعرفة متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟، استعدادًا للصوم.

متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟

وللإجابة على تساؤل المواطنين، متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟، فحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، موعد عيد الأضحى المبارك 2023، يوم الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة هجريا والموافق 28 من يونيو 2023 ميلاديا، وفقًا لتلك الحسابات يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

موعد هلال شهر ذي الحجة

وفيما يتعلق بمتى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟، ورؤية هلال شهر ذي الحجة، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444، الموافق 18- 6-2023، طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس.

وأوضح رئيس البحوث الفلكية أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين31 - 37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 - 44 دقيقة.

متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟.. موعد عيد الأضحى

ووفقًا لتلك الحسابات وبعد الإجابة على تساؤل متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2023؟، فتكون غرة شهر ذو الحجة 1444 فلكياً يوم الاثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444، التي تكون فلكياً يوم الثلاثاء 27-6-2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 فلكياً يوم الأربعاء 28-6-2023.