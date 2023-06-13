دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. تعرف على ما كان يردده الرسول

يعد دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة من السنن التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، حيث أن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، التي يفضل كثرة الدعاء بها والتكبير، ولذلك يجب على المسلمين الحرص على تكثيف الدعاء بما يرغبونه في هذا اليوم المبارك.

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة

وبخصوص دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة، فقد أكدت دار الإفتاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526).

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة.. دعا به الرسول

وحول دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة، فقد أكد العديد من العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد ذلك الدعاء الذي تك ذكره في الأعلى لمدة 10 مرات في السنة عند رؤية الهلال، وكان صلوات الله عليه يحث المسلمين على رؤية الهلال كل شهر.

فضل ليالي شهر ذي الحجة

وفقا لجمهور العلماء، إن اليالي العشر لشهر ذي الحجة، من الأيام المباركة، وقد عظمها المولى عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم.

ما هي الادعية في العشر الأوائل من ذي الحجة

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ اَلْعَافِيَةَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ اَلْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِيٍّ وَدُنْيَايِ ، وَأَهْلِي وَمَالِي.

اَللَّهُمَّ نُور قَلْبِيٍّ وَقَبْرِي وَاعَدَنِي مِنْ اَلشَّرِّ كُلِّهِ وَاجْمَعْ لِي اَلْخَيْرُ كُلُّهُ أَسْتَوْدِعُكُ دِينِي وَأَمَانَتِي وَقَلْبِي وَبَدَنِيًّ وَخَوَاتِيمُ عَمَلِيٍّ وَجَمِيعِ مَا أَنْعَمَتْ بِهِ عَلِي وَعَلَى جَمِيعِ أَحِبَّائِي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.

اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّارِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي ظُلِمَتْ نَفْسِيٌّ ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَأَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةٌ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورْ اَلرَّحِيمِ.

اَللَّهُمَّ اُسْتُرْ عَوْرَاتِيِ وَآمِن رَوَّعَانِي ، اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدِي ، وَمِنْ خَلْفِيٍّ ، وَعَنْ يَمِينِيٍّ ، وَعَنْ شَمَالِيٍّ ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ اِغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

اَللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرَتْهُ ، وَلَا هُمَا إِلَّا فُرْجَتُهُ ، وَلَا دِينًا إِلَّا قَضِيَّتُهُ ، وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيَتُهُ ، وَلَا مُبْتَلًى إِلَّا عَافِيَتُهُ ، وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدِيَّتُهُ ، وَلَا غَائِبًا إِلَّا رَدَّدَتْهُ ، وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نُصْرَتُهُ ، وَلَا أَسِيرًا إِلَّا فُكِّكَتْهُ ، وَلَا مَيِّتًا إِلَّا رَحْمَتُهُ ، وَلَا حَاجَةً لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ وَلَكَ فِيهَا رِضَى إِلَّا قَضِيَّتُهَا وَيُسِّرَتْهَا بِفَضْلِكَ يَا أَكْرَم اَلْأَكْرَمِينَ .