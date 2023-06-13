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«سي إن إن»: اعتقال ترامب في قضية الوثائق السرية

كتب:

عمرو حسني
09:40 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
ترامب

ترامب

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق، دونالد ترامب الآن رهن الاعتقال بسبب قضية الوثائق السرية وقد تهم احتجازه بسبب قضايا فيدرالية.

تهم عديدة تواجه ترامب

ويواجه ترامب التهم بسبب استمرار احتفاظه بمستندات وثائقية أثناء وجوده في الحكم وهذا أمر يعاقب عليه القانون الأمريكي ولكن ليست هذه التهمة الوحيدة التي يواجهها ترامب حيث وقف من قبل أمام المحكمة بسبب دفع رشوة لسيدة لإخفاء علاقتهما حتى لا تؤثر على في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2015 والتي فاز فيها ترامب.

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بقلم عمرو حسني