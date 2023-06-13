محمود مسلم: عودة الإخوان مستحيلة لأن معركتهم مع الشعب بأكمله

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّه بعد أيام نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، بعد حالة الاستقرار التى وصلنا إليها والتنمية والقضاء على الإرهاب، ولا بد أن تنتقل الدولة على المستوى السياسي إلى خطوة متقدمة بعض الشيء، مضيفًا أن من الضروري وضع ميثاق شرف بين الأحزاب والسياسيين بعد التواصل أو التعاون مع تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ما قدمته في مقترح للحوار الوطني.

عودة الإخوان مستحيلة

وأوضح «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين والمذاع على فضائية «النهار»، أنّ عودة الإخوان مستحيلة لأن معركتهم مع الشعب بأكمله، ويجب التأكيد على عدم التعامل معهم لأن البعض يظن أنهم كارت انتخابي وهم ثغرة في ظهر الوطن، متابعا: «التواصل مع التنظيم أمر خاطئ ولا بد أن نتفق جميعا على ذلك ونوقع على الميثاق، فلن نعيش مدى الحياة في عفو رئاسي، لأن الجميع يتدخل ويطلب العفو من أجل أسباب إنسانية».

شائعات الإخوان

وأكد أن الدستور موجود ومؤسسات الدولة تظهر في أتم قوتها، فلا يوجد ما يسمى بعدم الاستقرار، مشيرا إلى أنّ جماعة الإخوان أكدوا عودة مرسي منذ رحيله، ولم يحدث شيء، فلم يعد لديهم شيء آخر غير الشائعات وبث الروح السلبية.

وتابع: «استغلوا الدين بشكل خاطئ وعندما دعوا للمشاركة في للحكومة في 2013 رفضوا وكان اتجاههم للخارج، وبعد 30 يونيو عقدوا مؤتمر نقابة الأطباء في القاهرة وأصدروا خطابهم باللغة الإنجليزية، بما يؤكد أنّ هدفهم الخارج وليس الداخل».