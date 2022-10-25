المجلس التصديري للملابس: هيئة التنمية الصناعية تحتاج لقانون رقم 15

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي الذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة اقترح إجراء تقرير يخص كل المستهدفات والتوصيات التي خلص إليها المؤتمر الاقتصادي، ليعرض على الرئيس السيسي كل 3 أشهر.

بشارة: هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة المنوطة بإصدار التصاريح

وأضافت «بشارة»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة المنوطة بإصدار التصاريح، لكن تحتاج الهيئة العودة للقانون القديم رقم 15، لأن المشكلات الموجودة حاليا في الهيئة بسبب القانون الحالي لا يستطيع رئيس الهيئة أو الموظفين مواجهتها، لكونها إجراءات قانونية تعيق العمل.

بشارة: لو رجعنا لقانون 15 يبقى بنحل الصناعة

واستطردت: «لو رجعنا لقانون 15 يبقى بنحل الصناعة من حجم كبير من الإجراءات والأعباء، التي لا تستطيع الصناعة المحلية تحملها في الفترة الراهنة، وهندخل في الخطوط العريضة ونشتغل فيها، ونرجع نتفاهم تاني بعد 3 أشهر ونكون قد حققنا المستهدفات».

وأوضحت أن الإرادة السياسية باتت تتلاقى بصورة سريعة مع المواطن والصانع المصري، مشيرة إلى أن مصر تتنافس مع دول أخرى، حيث أن المجال الصناعي أساسه المنافسة بين الدول المختلفة، «دلوقتي الصناعة والدولة ليهم هدف واحد، أحنا شركاء ولازم نراجع نفسنا بصورة فيها دقة، مع الاستفادة بتجارب الآخرين».