من إنجازات 30 يونيو.. محور عدلي منصور في بني سويف ممر جديد للتنمية

يُعد محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، من أهم المشروعات التي جرى إنشاؤها في السنوات العشر الأخيرة على أرض المحافظة، لما فتحه من مجالات تنموية جديدة على أرض الصعيد وبخاصة في مجال الاستثمار، حيث شارك المحور الذي يربط الجانب الشرقي من النيل بالجانب الغربي، كذلك كل الطرق الصحراوية والزراعية في المحافظة ببعضها.

مليار و147 تكلفة إنشاء محور عدلي منصور في بني سويف

ويربط المحور والذي بلغت تكلفته مليارا و147 مليون جنيه، بطول 7 كيلو مترات، بين شرق وغرب المحافظة عبر نهر النيل، من خلال عدة طرق رئيسية أبرزها الطريق الصحراوي الشرقي القديم، والطريق الصحراوي الحر، والطريق الصحراوي الغربي، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية والطريق الزراعي مصر- أسيوط، وربطه للمناطق الصناعية في المحافظة ببعضها، بالإضافة إلى ربطه بالموانئ عبر شبكة طرق جرى رفع كفائتها.

محور المستشار عدلي منصور في بني سويف ممر جديد للتنمية بالصعيد

فتح محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، ممرا جديدا للتنمية على أرض الصعيد، لما يقدمه من تسيير للحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة ومناطقها الصناعية وباقي محافظات الجمهورية، من خلال شبكة طرق تم رفع كفاءتها، حيث يربط المحور والذي بلغت تكلفته مليارا و147 مليون جنيه، بطول 7 كيلو مترات، بين شرق وغرب المحافظة عبر نهر النيل، من خلال عدة طرق رئيسية أبرزها الطريق الصحراوي الشرقي القديم، والطريق الصحراوي الحر، والطريق الصحراوي الغربي، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية والطريق الزراعي مصر اسيوط.

إفتتاح محور عدلي منصور في بني سويف رسميًا

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 25 ديسمبر عام 2021 رسميًا محور المستشار عدلي منصور، والذي جاء نتاجًا لثورة 30 يونيو، ومطالبة أهالي محافظة بني سويف بإنشاء كوبري على النيل، لتخفيف الضغط عن الكوبري القديم في مدينة بني سويف، ليكون محور المستشار عدلي منصور شريان حياة جديد الصعيد بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة.

محافظ بني سويف: محور عدلي منصور يحقق نقلة نوعية للمحافظة

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن محور المستشار عدلي منصور بالمحافظة يحقق نقلة نوعية تنموية كبيرة ومزيدا من الجذب الاستثماري والصناعي بمناطق المحافظة الصناعية، حيث سهل المحور الوصول إلى المناطق الصناعية وربطها بالموانئ بواسطة طرق تم إنشاؤها مثل طريق الزعفرانة، كذلك سهل المحور وخفض من زمن الرحلة بين مناطق الإنتاج بالمناطق الصناعية في المحافظة والقاهرة الكبرى مما كان له الإثر في تشغيل مصانع جديدة وفتح آفاق استثمارية جديدة تعود على المحافظة وتوفر فرص عمل لأبنائها.

وقال محمد عبد الخالق سعيد، أحد أهالي محافظة بني سويف «أرى أن المحور يعد أكبر مشروع تنموي وخدمي بالمحافظة خلال آخر 20 عاما، بالفعل سهل الحركة المرورية بين الجانب الغربي والشرقي لنهر النيل في ظل عدم وجود كباري على النيل في بني سويف إلا في أقصى شمال المحافظة بمركز الواسطى وكوبري النيل القديم بمدينة بني سويف».