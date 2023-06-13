ضبط مواطن ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ويدير مركزا غير مرخص بالبحيرة

نفذ فريق العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، وبالتنسيق مع إدارة التحرير الصحية بقيادة الدكتور صلاح السراج، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز التحرير، بقيادة الدكتور أحمد الذهبي.

ضبط منتحل صفة طبيب في البحيرة

وتمكن رجال العلاج الحر بالتحرير، من ضبط مواطن حاصل على دبلوم زراعي، ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ويقوم بممارسة العمل، وتم ضبطه أثناء أداء الجلسات لثلاثة مرضى، بينهم سيدة مسنة.

وضُبط المتهم، وجرى تحرير محضر انتحال صفة طبيب علاج طبيعي، ومزاولة مهنة طبية دون تصريح، وكذا ممارسة نشاط طبي في منشأة غير مرخصة.

تحرير محاضر ضد منتحل صفة الطبيب

كما قام المرضى بعمل محاضر ضده، وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر بمعرفة اللجنة لحين صدور قرار النيابة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة.