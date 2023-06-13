تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج.. تستمر 15 يوما

تواصل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، منذ 10 يونيو الجاري، وذلك بعد اعتماد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الإعدادية.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وتستعرض «الوطن» ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، وأماكن تقديم والأوراق المطلوبة كالتالي:

- تستمر تظلمات الشهادة الإعدادية في سوهاج لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

- تبدأ لجنة التظلمات أعمالها الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي الساعة الثامنة مساء.

- اللجان تعمل طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

كما حددت مديرية التربية والتعليم رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، بمبلغ 35 جنيها للمادة الواحدة، التي يرغب الطالب في التظلم بها.

الأوراق المطلوبة لتظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وتضمنت الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 التالي:

- قسيمة تسديد رسوم التظلم.

- طلب التظلم بالمواد (موجود بالحجرة الإدارية للكنترول).

- صورة رقم جلوس الطالب.

صورة الرقم القومى لولي الأمر.

- تحرير طلب التظلم بمعرفة العضو الإداري بالكنترول ومعرفة موعد الإطلاع على ورقة الإجابة.

- يمنع منعا باتا تصوير ورقة التظلم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وكان قد اعتمد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، نهاية الأسبوع قبل الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج 2023 بنسبة نجاح 79%.