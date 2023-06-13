تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان.. اعرف الخطوات والشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان، حيث تقرر فتح باب تلقى التظلمات للفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين من إعلان النتيجة.

كما حددت مديرية التربية والتعليم بأسوان رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان للمادة الواحدة بـ20 جنيها يحق للطالب استرجاعها عند حصوله على درجات بالمادة.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

وتستعرض «الوطن»، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان، وفق مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وهي كالتالي:

- يتقدم ولي أمر الطالب بطلب موجه إلى مدير الإدارة التعليمية التابع لها الطالب وهي إدارات «إدفوا، كوم أمبوا، دراو، أسوان، نصر النوبة وأبو سمبل»

- توريد مبلغ 20 جنيها لا غير عن كل مادة بديوان المديرية بخزينة المديرية الرئيسية.

- يتم تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد للخزينة إلى لجة النظام والمراقبة بمقر مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، شرق محطة السكة الحديد بمدينة أسوان.

- حيث تم فتح باب التظلمات بالشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما منذ الخميس الموافق 1 يونيو الجاري وحتى الخميس الموافق 15 يونيو من نفس الشهر.

بيانات الطالب بتظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

ويضم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان، عدة بيانات يحددها ولي أمر الطالب وهي:

- تحديد المرحلة الدراسية سواء الشهادة الإعدادية أو الابتدائية.

- كتابة اسم الطالب رباعيا.

- كتابة اسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- كتابة اسم المدرسة التابع لها تحديد المادة المراد التظلم بها ويمكن أن يشمل الطلب أكثر من مادة حتى 6 مواد يسدد على كلا منها 20 جنيها.

- كتابة رقم الجلوس.

- يكتب ولي الأمر بياناته وتشمل الاسم رباعيا وتوقيعه ورقم البطاقة ورقم الهاتف.

- كتابة بيانات قسيمة سداد الرسوم وتشمل رقم لقسيمة والمبلغ وأسم المدرسة وتاريخ التوريد.